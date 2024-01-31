Сбер выпустил новую версию мобильного приложения для iOS

Пресс-служба Сбера сообщила о выпуске новой версии приложения для своих клиентов под названием «Учет Онлайн». Уточняется, что оно стало доступно для установки на iOS.

Так, пользователи могут скачать приложение в магазине App Store. Подчеркивается, что в первую очередь новое приложение необходимо скачать клиентам со старыми версиями «Сбербанк онлайн» (12.14.1, 12.15 и 13.02).

В сообщении говорится, что поддержка старых версий будет прекращена. Также отмечается, что в течение 2024 года их планомерно отключат. Сообщается, что благодаря новому мобильному приложению клиенты смогут оставаться на связи с банком и без ограничений пользоваться всеми возможностями сервисов Сбера.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царева, кредитная организация разработала новую версию приложения, так как заботится о комфорте своих клиентов.