«Дочка» Visa ограничила с Казахстаном операции по переводу денег
Финансовая платформа Currencycloud (принадлежит Visa), которая позволяет банкам и финтехкомпаниям предоставлять услуги по обмену валюты для трансграничных платежей, ограничила операции по переводу денег с Казахстаном, говорится на сайте компании.
Компания в декабре 2023 года объявила, что «очень серьезно относится к своим обязанностям» и в соответствии со своей «политикой борьбы с отмыванием денег и требованиями проверки санкций» не может получать средства из некоторых стран, а также отправлять туда деньги. Среди этих стран значится и Казахстан.
В списке стран и регионов, операции для которых невозможны на платформе, также значатся: Беларусь, КНДР, Россия, Куба, Иран, Ливия, Судан, Южный Судан, Сирия, Венесуэла, а также Крым, Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская области.
О невозможности перевести деньги в Казахстан или же, наоборот, вывести их из этой страны Forbes.kz рассказал также предприниматель Иман Акас, который развивает свой стартап Bueno.Money в Сингапуре. Иман Акас рассказал, что финансовая платформа Currencyсloud, в которой находятся счета его стартапа, заблокировала платежи из и в Казахстан.
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка заявило изданию, что готовят запрос запрос регулятору Сингапура (Monetary Authority of Singapore) для выяснения причин включения Казахстана в черный список, уточнения ограничительных мер и санкций, введенных банком, а также порядка исключения из данного черного списка».