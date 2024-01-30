Семейный бизнес в России могут законодательно выделить отдельной строкой

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин заявил, что семейный бизнес могут законодательно выделить отдельной строкой. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на РИА «Новости».

По словам Катырина, в России более 74% малого и среднего бизнеса являются семейными предприятиями. При этом четкого законодательного базиса под семейный бизнес, как отметил президент ТПП, в стране не существует. Катырин подчеркнул, что ТТП выступает за выделение семейного бизнеса в отдельное предприятие в России и Белоруссии.