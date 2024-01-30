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Семейный бизнес в России могут законодательно выделить отдельной строкой

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин заявил, что семейный бизнес могут законодательно выделить отдельной строкой. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на РИА «Новости».

Семейный бизнес в России могут законодательно выделить отдельной строкой
© globallookpress.com

По словам Катырина, в России более 74% малого и среднего бизнеса являются семейными предприятиями. При этом четкого законодательного базиса под семейный бизнес, как отметил президент ТПП, в стране не существует. Катырин подчеркнул, что ТТП выступает за выделение семейного бизнеса в отдельное предприятие в России и Белоруссии.

«Пока такого нет ни в одной из стран Союзного государства. Тема семейного предпринимательства во многом еще проходит стадии начального становления, институционального оформления и законодательной кодификации. Поэтому необходимо заранее озаботиться этим вопросом», — заявил он.

Ранее ТПП России выступил за расширение сферы применения «регуляторной гильотины».

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