Сбер назвал тренды в сфере брокерского обслуживания

В Сбере проанализировали, как в прошлом году менялись предпочтения среднестатистического инвестора — клиента брокерского бизнеса. Главный вывод исследования — интерес россиян к фондовому рынку значительно вырос. Клиенты банка увеличили свои вложения почти на треть: объем активов на брокерских счетах в Сбере за год вырос с 1,15 до 1,64 триллиона рублей.

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На конец 2023 года доля акций в портфелях клиентов Сбера составила 48,5 процентов (годом ранее — 39,6 процентов). Объем средств, которые клиенты вложили в акции, за год увеличился почти вдвое и достиг 800 миллиардов рублей.

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Долговые бумаги в 2023 году выросли меньше: в них вложили 590 миллиардов рублей (+25 процентов за год). Доля облигаций в портфелях клиентов Сбера на конец 2023 года составляла 36 процентов.

Еще одним важным трендом стал рост интереса к биржевым паевым инвестиционным фондам (БПИФ). Стоимость вложенных в них средств за прошлый год выросла в пять раз: с 12 до 60 миллиардов рублей. Наибольшей популярностью на фоне увеличения ключевой ставки пользовались фонды денежного рынка. Такие фонды связаны с минимальным риском, при этом их доходность близка к уровню ключевой ставки. Выйти из них можно в любой момент без потери накопленного дохода. Ежемесячные обороты фонда денежного рынка SBMM на Мосбирже за год увеличились с 380 миллионов до 18 миллиардов рублей, а стоимость чистых активов выросла в 55 раз и достигла 41 миллиарда рублей.