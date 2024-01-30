«Авито» зафиксировал рост спроса на покупку готовых компаний и франшиз

Спрос на покупку готовых компаний и франшиз на «Авито» по итогам 2023 года вырос на 15,6 процента в годовом выражении, сообщает компания со ссылкой на данные рейтинга инвестиционной привлекательности бизнеса.

Рейтинг показал рост предпринимательской активности, в первую очередь, среди компаний среднего, малого и микро-бизнеса в стране по итогам 2023 года, а также зафиксировал увеличение популярности предложений инвестиционного характера. В частности, самыми востребованными сферами бизнеса для покупки на «Авито» в прошлом году стали пункты выдачи заказов, предприятия общественного питания, а также интернет-магазины.

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«Сегодня мы можем говорить о двух ключевых трендах, которые следуют из нашего рейтинга. Первый — двузначные темпы роста онлайн-торговли в последние годы вывели в приоритет сферы предпринимательской деятельности, связанные с продажами на маркетплейсах и созданием инфраструкты для доставки интернет-заказов по всей стране. Второй — по мере адаптации бизнеса к новым экономическим условиям и восстановления потребительского спроса мы видим рост интереса к предложениям инвестиционного характера», — рассказал руководитель категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» на «Авито» Илья Дудковский.

По данным рейтинга, онлайн-магазины окончательно закрепились в тройке самых крупных подкатегорий по доле спроса на платформе, в то время как годом ранее они занимали только седьмую строчку в списке наиболее популярных сфер бизнеса среди предпринимателей. Готовые решения для запуска продаж на онлайн-платформах и маркетплейсах также стали самой быстрорастущей подкатегорией на «Авито» в прошлом году.

По словам Ильи Дудковского, основным фактором роста спроса можно назвать увеличение числа предпринимателей, которые рассматривают запуск продаж на онлайн-платформах как дополнительную возможность для заработка. Их привлекают бизнес-возможности с относительно небольшим порогом входа, понятными и проверенными бизнес-процессами, относительно прогнозируемой выручкой.

«По сути, ключевым драйвером остается рост популярности онлайн-торговли, развитие маркетплейсов, изменение рынка труда, которые мотивируют людей искать новые возможности», При этом мы видим и новый тренд, когда вместе с созданием магазина на популярных онлайн-платформах, растет интерес к комплексным решениям, когда предприниматель получает не только интернет-магазин или помощь с его созданием, но и более широкий спектр услуг, который включает помощь с подбором ассортимента для интернет-магазина, поиском надежных поставщиков как внутри страны, так и за рубежом, и логистику. На фоне этого развивается целая индустрия организации торговли на маркетплейсах, представители которой готовы помогать начинающим предпринимателям», — пояснил Илья Дудковский.

Помимо онлайн-магазинов самыми быстрорастущим сферами бизнеса стали гостиницы, глэмпинги и базы отдыха, а также стоматологические и медицинские клиники. По итогам 2023 года они заняли вторую и третью строчку в ТОП-3 разделов в категории «Готовый бизнес и франчайзинг» по темпам роста спроса со стороны предпринимателей.

Как отмечают авторы рейтинга, покупка готового бизнеса остается самой распространенной целью обращения на платформу. По итогам прошлого года, доля поисковых запросов о покупке готового бизнеса достигла 76 процентов, в то время как годом ранее она составляла только 65 процентов. При этом в отдельных категориях эксперты отметили рост числа альтернативных запросов (покупка франшизы, аренда бизнеса, участие в бизнесе в качестве инвестора и партнера и так далее).