В «Укрэнерго» сообщили о повреждении оборудования из-за взрывов

В «Укрэнерго» сообщили о повреждении оборудования на одной из подстанций в результате взрывов.

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«Есть повреждения оборудования на одной из подстанций «Укрэнерго» в Центральном регионе... Поврежденное оборудование планируется как можно быстрее заменить новым из аварийного запаса», — говорится в сообщении компании.

В соцсетях Минэнерго Украины уточняется, что повреждение зафиксировано в Днепропетровской области.

В Киевской областной военной администрации ранее сообщили о пожаре на предприятии после взрывов.