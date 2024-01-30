Корма Hill’s требуют запретить к ввозу из-за червей
Корм для животных американской фирмы Hill’s могут запретить ввозить на территорию России из-за заражения червями. Как сообщает Telegram-канал Mash, на ситуацию в Роспотребнадзор массово жалуются владельцы питомцев — они находили личинки и яйца червей в упаковках.
По информации канала, на время проведения проверки для американского продукта усилят пропускной контроль на границе. Если случаи с обнаружением червей в упаковках повторятся, то корм полностью запретят.
Проверкой качества продукта компании «Хиллс Пет Нутришн», владельцем которой является американская компания, также займется Россельхознадзор. Усилия специалистов управления позволят более тщательно проверить бренд и его соответствие требованиям безопасности. В перспективе, при выявлении серьезных нарушений, корм Hill’s может полностью исчезнуть с российского рынка, поскольку производства на территории России у американского бренда нет.