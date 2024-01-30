Открытие новых ПВЗ маркетплейсов хотят взять под более жесткий контроль

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов не исключил того, что в России ограничат долю маркетплейсов на рынке, передает Forbes.

Так, при ее превышении доли компании не смогут открывать новые пункты выдачи, указал он. Кутепов отметил, что в стране уже разрабатывается соответствующий документ. Над ним работают в Совете Федерации, добавил он.

Отмечается, что сейчас деятельность маркетплейсов не попадает под законодательное ограничение приобретения, аренды дополнительной площади торговых объектов. Хотя они являются «такими же хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную торговлю продовольственными товарами, как и традиционные торговые сети», указано в документе.

Подчеркивается, что в России хотят прибегнуть к установлению для таких компаний лимита в 25% от объема всех онлайн-продаж товаров за прошедший финансовый год.

В Ассоциации компаний интернет-торговли увидели риски в связи с намерением властей ограничить деятельность маркетплейсов. Там считают, что меры являются «избыточными» и «вредными».