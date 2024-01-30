Saudi Aramco не будет увеличивать мощности по добыче нефти

Министерство энергетики Саудовской Аравии направило распоряжение государственной нефтяной компании Saudi Aramco о сохранении мощностей по добыче нефти на уровне 12 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом говорится в заявлении компании.

"Aramсo объявляет, что компания получила распоряжение от министерства энергетики о сохранении максимальной производственной мощность на уровне 12 млн б/с, не продолжая увеличение показателя до 13 млн б/с", - отмечается в заявлении.

Saudi Aramco подчеркивает, что максимальный уровень мощностей по добыче нефти определяется государством в соответствии с законом об углеводородах.

"Компания обновит план по капитальным затратам во время публикации результатов за 2023 год в марте", - указывается в заявлении.