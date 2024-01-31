$89.29-0.3296.79-0.19
Почта

Суд оставил Илона Маска без премии в $56 миллиардов

Американский предприниматель и инженер Илон Маск остался без премии в 56 миллиардов долларов. Американская компания Tesla не должна выплачивать вознаграждение своему основателю, передает «МИР 24».

Так постановил суд американского штата Делавэр, несмотря на то, что предприниматель решил все поставленные задачи и выполнил необходимые условия для получения вознаграждения. Самую крупную в истории компании сумму Совет директоров обещал Маску еще в 2018 году, если тот сумеет поднять рыночную капитализацию компании. Иск в суд подал один из акционеров, по мнению которого глава компании часто прогуливает.

Илон Маск больше не самый богатый человек мира

Накануне стало известно, что нейротехнологическая компания Маска впервые вживила в мозг человека активный имплант. Ему присвоили название «Телепатия». Нейрочип представляет собой нитевидные электроды, которые идут к микроприемнику. Эта система через Blutooth позволит человеку управлять телефоном и компьютером силой мысли. Первыми пользователями станут люди, которые утратили контроль над своими конечностями.

Компании
Видео
Илон Маск