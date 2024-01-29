Эксперт назвал последствия ликвидации крупнейшего в Китае девелопера
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин заявил, что ликвидация крупного девелопера из КНР Evergrande может повлиять на кредитование других застройщиков в стране. Об этом сообщает РИА «Новости. Недвижимость».
По мнению Гришунина, ликвидация Evergrande может стать причиной замедления темпов роста кредитования других застройщиков в Китае. Кроме того, такой шаг может стать причиной репутационных рисков перед инвесторами, так как подобные дефолты всегда приводят к негативной реакции вкладчиков.
«Последствия для китайской экономики, несмотря на сумму убытков, выразятся лишь в замедлении темпов роста кредитования застройщиков, что мы и наблюдаем по итогам замедления темпов роста ВВП страны», — рассказал эксперт.
Напомним, что ранее Высший суд Гонконга постановил ликвидировать одного из крупнейших девелоперов Китая Evergrande.