Amazon и iRobot отказались от сделки на $1,7 млрд
Корпорация Amazon заявила о прекращении сделки с американским производителем роботов-пылесосов iRobot.
Об этом сообщается на сайте компании.
Отмечается, что отказ от сделки связан с тем, что компании не видят «пути получения одобрения регуляторов в Евросоюзе».
Ранее Мировой судья Таганского района Москвы назначил американской компании Amazon оборотный штраф в размере более 200 млн рублей за осуществление деятельности на российской территории без открытия филиала.