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Amazon и iRobot отказались от сделки на $1,7 млрд

Корпорация Amazon заявила о прекращении сделки с американским производителем роботов-пылесосов iRobot.

Amazon и iRobot отказались от сделки на $1,7 млрд
© globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что отказ от сделки связан с тем, что компании не видят «пути получения одобрения регуляторов в Евросоюзе».

Ранее Мировой судья Таганского района Москвы назначил американской компании Amazon оборотный штраф в размере более 200 млн рублей за осуществление деятельности на российской территории без открытия филиала.

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