Amazon и iRobot отказались от сделки на $1,7 млрд

Корпорация Amazon заявила о прекращении сделки с американским производителем роботов-пылесосов iRobot.

Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что отказ от сделки связан с тем, что компании не видят «пути получения одобрения регуляторов в Евросоюзе».