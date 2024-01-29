Минюст внес GlobalGiving Foundation* в реестр нежелательных организаций

Минюст России добавил в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, американскую организацию GlobalGiving Foundation Inc*. Об этом в понедельник, 29 января, сообщили в пресс-службе министерства.

Кроме того, в список нежелательных на территории страны организаций также попали немецкие Freies Russland Berlin e.V.* («Свободная Россия Берлин») и Freies Russland NRW e.V.* («Свободная Россия Северный Рейн-Вестфалия»), говорится на сайте российского министерства.

В ноябре Минюст внес польскую Civil Council* в реестр организаций, чья деятельность нежелательна на территории России на основании решения Генпрокуратуры.

Кроме того, в начале месяца ведомство приняло решение внести компанию Central European University* в реестр нежелательных организаций. Как объяснили в Минюсте, эта неправительственная организация финансировалась структурами, которые были подконтрольны американскому финансисту Джорджу Соросу.