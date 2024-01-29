Суд постановил ликвидировать крупнейшего девелопера Китая Evergrande

Высший суд Гонконга постановил ликвидировать китайского девелопера Evergrande, у которого было $328 млрд долгов. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Отмечается, что девелопер может подать апелляцию на данное решение.

Компания Evergrande не представила конкретных предложений по реструктуризации своих долгов на сумму $328 млрд.