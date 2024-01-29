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Суд постановил ликвидировать одного из крупнейших девелоперов Китая Evergrande

Высший суд Гонконга постановил ликвидировать китайского девелопера Evergrande, у которого было $328 млрд долгов. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Суд постановил ликвидировать крупнейшего девелопера Китая Evergrande
© globallookpress.com

Отмечается, что девелопер может подать апелляцию на данное решение.

Компания Evergrande не представила конкретных предложений по реструктуризации своих долгов на сумму $328 млрд.

В августе китайская компания опровергла информацию, что её представитель обращался в суд Нью-Йорка по поводу банкротства.

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