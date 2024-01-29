Оманская компания купила 23,9% Polymetal

"28 января 2024 года было уведомлено о том, что Maaden International Investment LLC, дочерняя компания государственного фонда Омана Mars Development and Investment LLC, возглавляющая консорциум оманских инвесторов, завершила приобретение 113 201 189 акций, что составляет 23,9% акционерного капитала компании, у Powerboom Investments Limited, дочерней компании ICT Holding Limited", - говорится в сообщении.

В результате сделки ICT Holding полностью продал свою долю в "Полиметалле" (российское подразделение Polymetal). Константин Янаков, представляющий ICT Holding, вышел из состава совета директоров. Компания ожидает, что покупатель выдвинет своего кандидата в совет в надлежащее время. Стоимость сделки не разглашается, добавили в Polymetal.