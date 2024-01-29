Оценка Reddit перед IPO может составить $5 млрд

Оценка популярной в США и среди англоязычной аудитории онлайн-платформы Reddit может составить $5 млрд перед проведением первичного публичного размещения акций (IPO). Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, консультанты компании после встреч с потенциальными инвесторами оценивают Reddit в сумму около $5 млрд, но это еще не окончательная оценка.

Как отмечает агентство, компания планирует провести IPO в марте 2024 года.