«Делимобиль» назвал ценовой диапазон IPO

"Индикативный ценовой диапазон установлен на уровне от 245 рублей до 265 рублей (включительно) за одну обыкновенную акцию, что соответствует оценке компании в размере от 39,2 до 42,4 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, "Делимобиль" получил предварительные индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и иных институциональных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона. Кроме того, компания приняла на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение ее акций на период 180 дней с даты начала торгов на Московской бирже. В рамках IPO также будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера предложения, он будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями на Мосбирже.