Ангола попросила Россию выйти из проекта по добыче алмазов

«Алроса» владеет 41% акций компании, разрабатывающей месторождение Катока. Как пишет местное издание Expansão, ограничения против Москвы привели к проблемам с продажей добытых там минералов.

Встреча сторон по данному вопросу проходила в январе в Дубае. Препятствием к выходу из ситуации называют желание России получить компенсацию, так как компания внесла крупные инвестиции в месторождение. При этом Ангола просит её уйти без каких-либо требований.