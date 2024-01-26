В списке богатейших людей мира сменился лидер
Президент группы компаний-производителей предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно вернул себе лидерство в списке богатейших людей мира и потеснил с первой строчки рейтинга основателя Tesla Илона Маска. Lenta.ru
В настоящее время состояние Арно оценивается в 205,8 миллиарда долларов и увеличилось на 21,6 миллиарда. Макс, в свою очередь, переместился на вторую строчку рейтинга. Совокупный капитал его компаний Tesla и SpaceX составил в общей сложности 204,2 миллиарда долларов. NSN.FM
Третье место занял основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос, на счету которого 179,9 миллиарда долларов. Среди прочих в десятке богатейших людей планеты оказались глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет с капиталом в 125,9 миллиарда долларов и основатель компании Microsoft Билл Гейтс — 122,8 миллиарда долларов. Вечерняя Москва