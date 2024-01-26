Saudi Aramco продолжила перевозить нефть через Красное море

Саудовский нефтяной гигант Saudi Aramco продолжает перевозить нефть через Красное море, несмотря на продолжающиеся нападения йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситов) на торговые суда. Об этом агентству Bloomberg сообщил руководящий подразделениями компании по переработке, торговле и сбыту нефти Мохаммед Аль-Кахтани.

"Мы [Saudi Aramco] используем Красное море для перевозки грузов нефти и нефтепродуктов", - подтвердил он.

Представитель компании тем не менее признал, что ситуация в Красном море негативно сказалась на количестве готовых идти по этому маршруту судов и повысила стоимость страхования.

"Это сказывается на стоимости этих перевозок. Они растут в результате происходящего. Но в целом это вполне преодолимо", - сказал он.

Географическое расположение Саудовской Аравии, омываемой водами Красного моря с запада и Персидского залива с востока, не позволило бы Saudi Aramco избежать использования этого маршрута даже с учетом опасной ситуации, отметило агентство.

Также продолжение перевозок через Красное море подтверждается собранными Bloomberg данными о маршрутах судов. Согласно им, в первой половине января компания отправила из своего терминала в саудовском городе Янбу в Европу столько же нефти, сколько за весь декабрь 2023 года.