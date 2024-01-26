Активы Hyundai в России нашли нового собственника. Завод перезапустят

Компания "Арт-Финанс", являющаяся материнской для ООО "АГР", сообщила о закрытии 24 января 2024 года сделки по приобретению активов ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" в полном объеме.

Активы "ХММР" включают в себя две производственные площадки, расположенные в Санкт-Петербурге: завод в промышленной зоне Каменка и завод в промышленной зоне Шушары (в прошлом - завод компании GM).

С момента завершения сделки ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" вошло в периметр Группы "АГР", которая в прошлом году стала владельцем российских активов Volkswagen.

Заявлено, что завод переименуют и перезапустят: "Группа "АГР" намерена активно развивать производство, чтобы поставлять российским покупателям надежные, доступные и комфортные автомобили. Сегодня перед нами стоит много важных задач, но все же главная - это сохранить рабочие коллективы, а также обеспечить достойное применение их профессиональным навыкам и компетенциям", - прокомментировал Алексей Калицев, о назначении на пост генерального директора ООО "АГР" стало известно на днях.