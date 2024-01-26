Акции Tesla обрушились

Акции Tesla на американской бирже Nasdaq подешевели на 12 процентов после публикации квартального отчета. Об обрушении ценных бумаг свидетельствуют данные площадки.

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Ранее компания Илона Маска заявила об увеличении выручки от продаж электрокаров на один процент и предупредила, что в 2024-м темпы роста объемов производства могут оказаться «значительно ниже» показателей 2023 года. После обнародования отчета, разочаровавшего инвесторов, акции упали до 182,63 доллара за штуку, это рекордное снижение за последний год.

В документе представители компании указали, что чистая прибыль Tesla составила 2,48 миллиарда долларов против ожидаемых инвесторами 2,61 миллиарда. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,71 долларов вместо ожидаемых 0,73 доллара. Выручка компании составила 25,17 вместо 25,87 миллиарда долларов, увеличившись за год на три процента.