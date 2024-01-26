В России хотят серьезно изменить правила работы маркетплейсов

В России готовятся к существенной корректировке правил работы маркетплейсов. Законопроект, который касается регулирования их работы, находится на стадии получения заключения Правительства, заявила «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Лантратова же является соавтором поправок. Сам документ был внесен в Госдуму в прошлом году.

По словам депутата, целесообразно также внести ко второму чтению документа уточнения, в том числе со стороны Совфеда. В частности, речь идет об установлении доли рынка маркетплейсов, говорится в публикации. Уточняется, что при превышении доли открытие новых пунктов выдачи заказов будет ограничено.

Законопроект предполагает, что цифровым платформам будет необходимо предоставлять данные об условиях договоров, которые заключаются между маркетплейсом, продавцами и владельцами пунктов выдачи. Информацию нужно будет размещать на сайте маркетплейса, подчеркивается в статье.

Глава Комитета палаты регионов по экономической политике Андрей Кутепов отметил, что МВД сегодня выступает за разработку нормативных требований об обеспечении безопасности вложений к маркетплейсам «в целях недопущения пересылки запрещенных в обороте предметов и веществ (наркотических, а также психотропных средств, оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств и т.д.)».