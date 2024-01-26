В России предложили взимать плату за выбросы парниковых газов

Нововведение может вступить в силу в 2028 году.

Это следует из проекта плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, сообщает РБК.

Первый замминистра Илья Торосов заявил изданию, что ведомство исходит из «поэтапного сбалансированного подхода к введению цены на углерод».