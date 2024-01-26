Nestle анонсировала повышение цен на корма для кошек и собак в России

В России повысится стоимость ряда кормов для животных. С предупреждением о корректировке цен выступило российское подразделение швейцарской компании Nestle, передает РБК.

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Речь идет о таких марках, как Pro Plan, Purina One, «Гурмэ» и Felix. О грядущем увеличении отпускных цен на эти товары до 12% компания сообщила партнерам, говорится в публикации. Согласно письмам «Нестле Пурина ПетКер», сухие и влажные корма подорожают с 5 февраля.

Уточняется, что изменение цен затронет и диетические ветеринарные корма Pro Plan, показанные в период лечения, а также сухую кормовую добавку Purina Pro Plan Veterinary Diet Fortiflora.

Дочерняя структура Nestle пояснила партнерам, что рост цен обусловлен корректировкой себестоимости на фоне повышения закупочных цен на сырье на 11–25%. Кроме того, как отмечается, увеличение стоимости демонстрируют логистика и упаковка. Подчеркивается, что в прошлом году логистические затраты возросли на 30%, а гибкая упаковка, используемая в производстве, показала рост в цене на 8%.