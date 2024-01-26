«Коммерсант»: Wildberries нашел способ заменить сгоревший логопарк

Маркетплейс Wildberries арендовал у других ритейлеров логопарк взамен сгоревшему в Шушарах под Санкт — Петербургом. Об этом рассказали два источника на рынке недвижимости.

«Компания [Wildberries] временно арендовала складские помещения у других игроков — ритейлеров „ВсеИнструменты.ру“ и „Лента“, которые совокупно передали около 37,4 тыс. кв. м.» — пишет «Коммерсант»Коммерсант», ссылаясь на источники. По данным газеты, Wildberries также обсуждает строительство нового объекта. В маркетплейсе утверждают, что уже в начале февраля откроется новый сортировочный центр.

Другой источник на риэлторском рынке уверен, что Wildberries намерен восстановить сгоревший склад в Шушарах. Также в компании планируют ускорить строительство логопарка в индустриальном комплексе, расположенном в Тосненском районе Ленинградской области.