Банки Мьянмы начали подключаться к российскому аналогу SWIFT

«Расширяется сеть корреспондентских счетов между нашими странами. Банки Мьянмы подключаются к российскому аналогу SWIFT — СПФС. Появилась возможность прямых расчётов через корсчета, без посредничества третьих стран», — цитирует его ТАСС.

На прошлой неделе в ЦБ заявили о подключении 20 стран к российскому аналогу SWIFT.

В марте 2023 года сообщалось, что трафик СПФС, представляющей собой российскую альтернативу SWIFT, вырос более чем в три раза в 2022 году.