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Глава «Газпром нефти» сообщил о профиците нефти на мировых рынках

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков сообщил о небольшом профиците нефти на мировых рынках.

Глава «Газпром нефти» сообщил о профиците нефти на мировых рынках
© ТАСС

«Небольшой профицит», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле на лондонской бирже ICE превысила $83 за баррель впервые с 30 ноября 2023 года.

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман и частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров рассказали RT, как будут меняться цены на нефть.

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