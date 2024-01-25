$88.66+0.3796.64+0.47
Почта

Путин открыл в Калининграде производство панелей для солнечных батарей

Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи (ВКС) открыл крупнейшее в России производство компонентов для солнечной энергетики завода «Энкор» в Калининградской области.

Путин открыл в Калининграде производство панелей для солнечных батарей
© РИА Новости

Промышленный комплекс по производству кремниевых пластин для солнечных батарей является одним из крупнейших в России. Завод спроектирован и построен с нуля за два года, всего в проект вложено 30 млрд рублей частных инвестиций. Он был построен при поддержке Фонда развития промышленности, передает ТАСС.

Производственный комплекс позволяет выращивать слитки и производить пластины монокристаллического кремния для солнечных ячеек суммарной мощностью до 1,3 ГВт в год.

Ранее Путин заявил о возможном переформатировании субсидирования полетов в Калининград.

Компании
Владимир Путин
Фонд развития промышленности