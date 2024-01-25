Путин открыл в Калининграде производство панелей для солнечных батарей
Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи (ВКС) открыл крупнейшее в России производство компонентов для солнечной энергетики завода «Энкор» в Калининградской области.
Промышленный комплекс по производству кремниевых пластин для солнечных батарей является одним из крупнейших в России. Завод спроектирован и построен с нуля за два года, всего в проект вложено 30 млрд рублей частных инвестиций. Он был построен при поддержке Фонда развития промышленности, передает ТАСС.
Производственный комплекс позволяет выращивать слитки и производить пластины монокристаллического кремния для солнечных ячеек суммарной мощностью до 1,3 ГВт в год.
Ранее Путин заявил о возможном переформатировании субсидирования полетов в Калининград.