Путин открыл в Калининграде производство панелей для солнечных батарей

Промышленный комплекс по производству кремниевых пластин для солнечных батарей является одним из крупнейших в России. Завод спроектирован и построен с нуля за два года, всего в проект вложено 30 млрд рублей частных инвестиций. Он был построен при поддержке Фонда развития промышленности, передает ТАСС.