Украина внесла компанию из Швеции в список «спонсоров войны»

Украинские власти внесли шведскую компанию по производству сварочного оборудования ESAB в список «спонсоров войны», заявив, что компания «принципиально остается в России». Об этом сообщает РИА Новости.

В правительстве Украины подчеркнули, что ESAB, ведущий производитель в своей области, «содержит заводы» в РФ и поставляет свою продукцию российским компаниям через систему госзакупок.

Ранее в украинский черный список включили австрийский Raiffeisen Bank, американские Mars, PepsiCo и Procter & Gamble, французские сети Leroy Merlin и Auchan, китайскую Alibaba, швейцарскую Nestle и другие компании.