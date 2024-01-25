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Украина внесла компанию из Швеции в список «спонсоров войны»

Украинские власти внесли шведскую компанию по производству сварочного оборудования ESAB в список «спонсоров войны», заявив, что компания «принципиально остается в России». Об этом сообщает РИА Новости.

Украина внесла компанию из Швеции в список «спонсоров войны»
© globallookpress.com

В правительстве Украины подчеркнули, что ESAB, ведущий производитель в своей области, «содержит заводы» в РФ и поставляет свою продукцию российским компаниям через систему госзакупок.

Ранее в украинский черный список включили австрийский Raiffeisen Bank, американские Mars, PepsiCo и Procter & Gamble, французские сети Leroy Merlin и Auchan, китайскую Alibaba, швейцарскую Nestle и другие компании.

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В Киеве называли главной целью составления списка информирование стран-партнеров Украины и расширение западных санкций.

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