«Газпром» откажется от модернизации электростанций из-за нехватки турбин

Компания «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) собирается отказаться от модернизации двух энергоблоков Сургутской ГРЭС-1 из-за нехватки паровых турбин производства «Силмаша». Об этом со ссылкой на письмо главы ГЭХ Дениса Федорова министру энергетики Николаю Шульгинову сообщает «Коммерсантъ».

При этом компания просит не штрафовать ее за отказ от проекта, потому что причиной такого решения является желание передать оборудование госхолдингу «РусГидро», чтобы тот смог к 1 января 2026 года запустить два энергоблока на Нерюнгринской ГРЭС.

Видео дня

Эта электростанция нужна для энергоснабжения Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали). По словам Федорова, структура «Газпрома» договорилась с производителем о поставках турбин во втором квартале 2025 года. Но в этом случае «Силмаш» окажется не в состоянии отгрузить турбины для «РусГидро», из-за чего их проект не удастся запустить в срок. После просьбы о помощи ГЭХ согласилась передать турбины «РусГидро» в целях «исключения критических экономических последствий для ПАО ОГК-2 (структура ГЭХ, занимающаяся модернизацией)».

В соответствии с нынешними правилами инвестор обязан заплатить штраф в случае отказа от модернизации. Однако «Газпром» предлагает снизить размер штрафов для ряда проектов — до 45 процентов в случаях, где запуск планировался до 2026 года, и до 30 процентов в проектах, которые должны были завершиться после этой даты.

Причиной общей просьбы названы дефицит оборудования, рост его стоимости и увеличение сроков изготовления. В совокупности проект модернизации в некоторых случаях дорожает почти в три раза.

В середине января известно уже о желании прекратить модернизацию 13 проектов. Вместе с тем в «Совете рынка» (регулятор энергорынков) считают, что сокращение штрафа постфактум и разрешение эксплуатации изношенных объектов поощряют безответственность. Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим добавил, что отказ от штрафа выглядит порочной практикой, который нарушает баланс между доходностью и рисками проекта.