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«Газпром» откажется от модернизации электростанций из-за нехватки турбин

Компания «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) собирается отказаться от модернизации двух энергоблоков Сургутской ГРЭС-1 из-за нехватки паровых турбин производства «Силмаша». Об этом со ссылкой на письмо главы ГЭХ Дениса Федорова министру энергетики Николаю Шульгинову сообщает «Коммерсантъ».

«Газпром» откажется от модернизации электростанций из-за нехватки турбин
© ТАСС

При этом компания просит не штрафовать ее за отказ от проекта, потому что причиной такого решения является желание передать оборудование госхолдингу «РусГидро», чтобы тот смог к 1 января 2026 года запустить два энергоблока на Нерюнгринской ГРЭС.

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Эта электростанция нужна для энергоснабжения Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали). По словам Федорова, структура «Газпрома» договорилась с производителем о поставках турбин во втором квартале 2025 года. Но в этом случае «Силмаш» окажется не в состоянии отгрузить турбины для «РусГидро», из-за чего их проект не удастся запустить в срок. После просьбы о помощи ГЭХ согласилась передать турбины «РусГидро» в целях «исключения критических экономических последствий для ПАО ОГК-2 (структура ГЭХ, занимающаяся модернизацией)».

В соответствии с нынешними правилами инвестор обязан заплатить штраф в случае отказа от модернизации. Однако «Газпром» предлагает снизить размер штрафов для ряда проектов — до 45 процентов в случаях, где запуск планировался до 2026 года, и до 30 процентов в проектах, которые должны были завершиться после этой даты.

Причиной общей просьбы названы дефицит оборудования, рост его стоимости и увеличение сроков изготовления. В совокупности проект модернизации в некоторых случаях дорожает почти в три раза.

В середине января известно уже о желании прекратить модернизацию 13 проектов. Вместе с тем в «Совете рынка» (регулятор энергорынков) считают, что сокращение штрафа постфактум и разрешение эксплуатации изношенных объектов поощряют безответственность. Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим добавил, что отказ от штрафа выглядит порочной практикой, который нарушает баланс между доходностью и рисками проекта.

Ранее сообщалось, что стоимость модернизации Приморской ГРЭС, крупнейшей на Дальнем Востоке, за три года подорожала почти в два раза, до 50,4 миллиарда рублей, а на предприятии уже фиксируют отставание по срокам на трех из девяти энергоблоков.

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