В России заморозят цены на картон

Ключевые российские производители картона согласились заморозить цены на этот вид упаковки на три-шесть месяцев, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Правительству удалось договориться с компаниями благодаря стабилизации отрасли и общему пониманию происходящего среди участников рынка, считает директор по продажам Архангельского ЦБК Алексея Дьяченко.

С 1 октября 2023 года в России заработали курсовые экспортные пошлины. По задумке Минфина, мера призвана изъять у экспортеров «курсовую ренту» из-за ослабления рубля. На этом фоне цены на ряд товаров, включая картон, значительно выросли. Стоимость отдельных видов картона уже спустя неделю после введения меры увеличилась на 15%.