Украина внесла в список «спонсоров войны» шведскую компанию

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в список «международных спонсоров войны» шведскую промышленную компанию Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB) за то, что она продолжает работу на российском рынке. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.