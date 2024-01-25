В «Авито» рассказали о возможности оплаты товаров в кредит

В приложении «Авито» появилась возможность пользоваться опцией покупки в кредит, привычная пользователям на большинстве маркетплейсов и в крупных онлайн-магазинах. Отличие заключается в том, что впервые эта опция стала доступна для покупок у частных продавцов.

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Функция доступна всем пользователям платформы старше 21 года с гражданством РФ. Услугу предоставляет партнер Хоум Банка «Хоум Экспресс». В тестовой группе услугой уже воспользовались около четырех тысяч раз, средний чек составил 11 тысяч рублей.

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В данный момент максимальная сумма кредитного лимита составляет 50 тысяч рублей. В рамках одобренного партнером лимита на «Авито» можно будет совершать неограниченное количество покупок с «Авито Доставкой» в кредит, минимальная сумма для покупки в кредит — 1 500 рублей.

Доступные категории товаров: электроника, личные вещи, товары для дома и дачи, запчасти, хобби и отдых. При этом займ начинает действовать только после того, как пользователь проверит товар в пункте выдачи и решит его забрать. Если же покупатель на месте откажется от покупки, то кредит будет аннулирован.

«"Авито" активно развивает финтех-продукты в партнерстве с крупнейшими участниками рынка, учитывая особенности площадки: наличие уникальных товаров, широкую аудиторию частных продавцов и покупателей и необходимость опции безопасной сделки между ними. Возможность совершить сделку с частным лицом, используя кредитные средства, является новой для рынка и позволит нашим покупателям сразу приобрести желаемый товар с отложенным первым платежом, не опасаясь, что его купит кто-то другой. При этом продавцы получат средства независимо от того, как была совершена сделка: с заемными средствами или нет. Мы начинаем масштабирование продукта на товары частных продавцов и планируем в дальнейшем осуществить покрытие всех товаров, в том числе, и продаваемых юридическими лицами», — рассказывает Александр Капустин, руководитель финтех-продуктов «Авито».

На возврат кредита по каждой покупке отводится четыре месяца, первый платеж нужно внести через месяц после получения товара. К цене товара партнер прибавит 10 процентов от суммы покупки — это все, что понадобится заплатить по кредиту за все время.

Погашать его можно будет прямо в приложении «Авито», с банковской карты. Там же покупатель сможет проверять график платежей, кроме того покупателю будут приходить уведомления и SMS о сроках и суммах оплаты, чтобы важные детали не были забыты. При погашении займа лимит возобновится, и его снова можно будет тратить.

При этом продавать в кредит пока могут только частные продавцы — функция не подключена для магазинов и пока находится в разработке. Для частных продавцов продажи в кредит бесплатны и ничем не отличаются от обычных заказов — деньги на их карту зачисляются сразу после того, как покупатель заберет заказ.