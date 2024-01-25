Netflix рекордно нарастил прибыль и аудиторию

В четвертом квартале 2023 года чистая прибыль Netflix выросла в 17 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом количество платных подписчиков показало стремительный рост, отмечается в пресс-релизе компании.

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Чистая прибыль за указанный период выросла до $ 937,8 млн. Cервис прибавил 13,1 млн новых подписчиков, до 260,3 млн человек. Это самый большой рост за всю историю Netflix — он превзошёл ожидания аналитиков.

В компании отметили, что на прибыли сказалось масштабирование рекламного бизнеса. Так, в четвертом квартале количество рекламодателей выросло почти на 70% по сравнению с предыдущим кварталом. Этому способствует улучшение рекламных инструментов сервиса, а также введение новых тарифных планов с рекламой.