Reuters: Первый магазин с алкоголем появится в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии откроют первый магазин, специализирующийся на продаже алкогольной продукции. Он будет расположен в Эр-Рияде, а обслуживать в торговой точке собираются лишь «дипломатов-немусульман». Об этом сообщило издание Reuters.
По данным СМИ, клиентам магазина придется предварительно пройти процедуру регистрации в мобильном приложении, получить код разрешения от министерства иностранных дел и соблюдать ежемесячные квоты на покупки.
— Этот шаг является важной вехой в усилиях королевства, возглавляемых наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, по открытию ультраконсервативной мусульманской страны для туризма и бизнеса, поскольку употребление алкоголя запрещено в исламе, — следует из публикации.
В 2020 году власти Объединенных Арабских Эмиратов отменили наказания за распитие алкоголя, попытку суицида и разрешили сожительство для пар, которые не связаны узами брака.
В свой черед в России хотят узаконить продажу алкоголя на стационарных рынках и в бутылках, и в розлив в общепите. Подобное предложение оценил генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.