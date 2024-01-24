Сбер и «Школа 21» в преддверии Дня студента запустили «Цифровой марафон»

Технологический прогресс демонстрирует фантастические темпы развития благодаря развитию направлений цифровой экономики. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф в рамках лекции «Технологии и человек», которая прошла в московском кампусе «Школы 21» и была приурочена к запуску всероссийского конкурса от Сбера «Цифровой марафон».

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«Современный мир сегодня претерпевает радикальные изменения. И эти изменения драйвятся таким словом как технологии», — отметил Герман Греф.

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Он выделил восемь технологичных направлений прогресса. Это искусственный интеллект, производство чипов и новых материалов, энергетика и окружающая среда, квантовые технологии, биотехнологии и генная инженерия, высокоскоростные сети, сенсоры и блокчейн, космос, оборона и кибербезопасность и, конечно, робототехника и беспилотный транспорт.

«Слово релевантность сегодня самое главное для человека, каждой организации и любого государства. Для себя мы определили восемь ключевых технологий, которые являются драйверами этих изменений. И самая главная из них — искусственный интеллект», — отметил Герман Греф.

По его словам, темпы технологических изменений впечатляют и заставляют задуматься о том, каким будет новый мир: никогда раньше человечество не наблюдало столь быстрой технологической трансформации.

В качестве примера Герман Греф привел несколько фактов. Так, в Сбере за 2023 год эффект от внедрения ИИ составил 350 миллиардов рублей. Задачи, на решение которых у человека уходили годы, искусственный интеллект способен помочь закрыть за месяцы. Как это было в случае с разработкой лекарства от идиопатического фиброза легких, которое благодаря нейросети появилось за 21 день, в то время как человек потратил бы на это три года.

На этом фоне ключевыми прорывными сферами Сбера, по словам его главы, являются финансы и медицина. В каждом из этих направлений большие возможности обеспечивает применение искусственного интеллекта.

Скорость технологического прогресса отдельных отраслей и конкурентоспособность страны в целом Греф связывает, в том числе, с созданием условий для появления высококвалифицированных специалистов.

«Сегодня цифровые навыки для всех специальностей и вообще для всех людей очень актуальны. Наш цифровой марафон — способ мотивировать и вовлечь в прокачку цифровых навыков всех желающих. В конкурсе три уровня экспертизы. Первый уровень — "новичок", в нем может поучаствовать любой человек, который хочет усилить свою цифровую грамотность. Второй — исследователи, которые имеют цифровую грамотность: для них будет создан свой трек марафона. И третий уровень — эксперты, которые владеют цифровыми технологиями и будут соревноваться с другими экспертами в сфере IT-технологий. Я приглашаю всех попробовать себя в цифровом марафоне, чтобы прокачать свои цифровые навыки. Желаю всем участникам смелости и удачи», — отметил Греф.

Поскольку необходимость в повышении уровня цифровых навыков крайне актуальна, Сбер продолжает планомерную работу в данном направлении. К 2030 году, по оценкам компании, российской экономике потребуются 70 тысяч разработчиков, дата-сайентистов, инженеров машинного обучения. Для того, чтобы сделать цифровой мир понятнее и доступнее для каждого, Сбер и «Школа 21» запустили всероссийский конкурс «Цифровой марафон». В нем может принять участие любой житель страны старше 18 лет. Конкурс включает задания как для опытных IT-специалистов, так и для тех, кто только делает первые шаги в этой сфере.