В России начнут автоматически блокировать продажи просроченных продуктов

В рамках расширения систем прослеживаемости товаров в России с 1 апреля начнут поэтапное внедрение системы автоматической блокировки продажи просроченных продуктов на кассах магазинов, пишет «Коммерсантъ».

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Соответствующий эксперимент Минпромторг начал в 2023 году. Основной его задачей называли налаживание механизма обмена сведениями о цифровой маркировке продукции между торговыми точками. Ведомство планирует в перспективе распространить действие такой практики на все группы товаров. Пока блокировать просроченные начнут в 12 из них, включая табак, воду и молочную продукцию.

В этих же целях власти запустили эксперимент по «привязке» разрешительных документов к маркировочным кодам, позволяющей сверять данные участников рынка о товарах и объемах партий с информацией в разрешительных документах. Результатом полного внедрения этого механизма будут автоматическая проверка и запрет на дальнейшее движение товаров при выявлении нарушений.