Мосбиржа переведет расписки Qiwi в третий эшелон

Московская биржа 29 января переведет расписки финтех-компании Qiwi из первого уровня листинга в третий, следует из сообщения биржи. Причина — раскрытие эмитентом информации о продаже российского бизнеса, что влияет на проведение торгов бумагами компании.

Qiwi 19 января объявила о планах продать российские активы, консолидированные в компании «Киви», гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит Андрею Протопопову. Ему перейдут следующие активы: Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других. Международный бизнес группы в Казахстане, ОАЭ и других странах, продолжит развиваться в рамках Qiwi. Разделение бизнеса, как считает компания, позволит Qiwi сохранить листинг на NASDAQ и Московской бирже.

После завершения сделки по продаже российских активов QIWI планирует осуществить обратный выкуп своих американских депозитарных акций с Nasdaq и Московской биржи. Размер выкупа ограничен 10% от всех выпущенных акций, согласно кипрскому законодательству (или 6,3 млн акций). Максимальная цена выкупа на Московской бирже составит не более 581 рублей за одну акцию, что представляет среднюю цену за акцию за последние 12 месяцев.