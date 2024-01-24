Суд признал недействительной передачу бренда «Балтика» структуре Carlsberg

Суд признал недействительной сделку о передаче структуре Carlsberg — товариществу с ограниченной ответственностью Karlsberg Kazakhstan, исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, относящуюся к продукции и бренду «Балтика».

Об этом пишут «Ведомости».

Отмечается, что в «Балтике» от комментариев отказались.

По данным газеты, в Carlsberg и Karlsberg Kazakhstan на запросы не ответили.

Ранее «Балтика» попросила защитить её товарные знаки в других странах.