Johnson & Johnson заплатит $700 млн по делу о канцерогенной присыпке

Американская компания Johnson & Johnson согласилась выплатить $700 млн для урегулирования дела о детской присыпке. Об этом сообщил газете The Wall Street Journal финансовый директор компании Джозеф Уолк.

Ранее 42 американских штата подали иски в отношении компании из-за детской присыпки на основе талька, которая могла вызывать рак из-за присутствия в ней канцерогенного асбеста. В 2020 году Johnson & Johnson перестала продавать присыпку в США и Канаде из-за многочисленных судебных разбирательств. При этом в компании настаивали на безопасности продукта.

Принципиальное соглашение с генеральными прокурорами большинства штатов США является «важным шагом» для компании, поскольку она пытается «разумно оставить этот вопрос позади», заявил Уолк в интервью изданию.

В апреле 2023 года Johnson & Johnson сообщила, что готова заплатить $8,9 млрд по искам о продукции с тальком. Тогда же сообщалось, что в России был подан первый иск к Johnson & Johnson.