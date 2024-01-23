В рекламе H&M увидели сексуализацию детей

Интернет-пользователи уличили бренд H&M в сексуализации несовершеннолетних. Поводом послужила реклама компании, передает The Independent.

Речь идет о снимке, который транслировался в Австралии. На нем были изображены две девочки в белых блузах, серых платьях и черных туфлях. Слоган рекламной кампании был следующий: «Заставляйте оборачиваться на вас в коллекции Back to School от H&M».

В Сети раскритиковали рекламу, назвав ее «мерзкой» и «отвратительной». После волны осуждения компания H&M решила ее удалить.

Также она извинилась за посыл фирмы. Бренд отметил, что думает над тем, как будет представлять кампании в будущем.