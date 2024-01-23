Эксперт оценил планы продлить обязательную продажу валютной выручки экспортерами
Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал планы российских властей продлить меры по обязательной продаже валютной выручки экспортерами до конца 2024 года.
Вице-премьер Андрей Белоусов ранее заявил, что меры по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами будут продлены. По его словам, они доказали свою эффективность, способствуя стабилизации внутреннего валютного рынка благодаря достаточному уровню валютной ликвидности. По имеющимся данным, экспортеры в целом соблюдают требования указа президента, что позволило покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для обеспечения непрерывных поставок продукции в страну.
Эксперт подчеркнул, что данные меры стабилизируют курс национальной валюты.
Они не управляют им, не способствуют его трендовому повышению или понижению, но способствуют стабилизации колебаний и предотвращают спекулятивные атаки на рубль, которые мы в свое время наблюдали. То есть у нас какой-то один крупный игрок мог провести масштабную операцию в свою пользу и использовать сложившуюся ситуацию для получения прибыли на валютном рынке. И обязательная продажа валютной выручки направлена на то, чтобы увеличить предложение иностранной валюты по отношению к рублю и таким образом сгладить конъюнктурные колебания. В макроэкономическом плане это полезно. Однако говорить о том, что эти меры каким-то особенным образом укрепляют рубль, нельзя. Они его стабилизируют, но не влияют на тренд движения курсов в долгосрочном аспекте, то есть на их повышение или снижение в течении длительного периода.Михаил БеляевКандидат экономических наук
В настоящее время для некоторых российских компаний, ведущих интенсивную внешнеэкономическую деятельность, существуют определенные риски, связанные с конвертацией валют, добавил экономист.
«Сначала они получают валютную выручку и продают ее за рубли, а потом, когда им надо что-то купить за рубежом за валюту, они покупают ее. Тут возникает определенный риск, связанный с валютными соотношениями. Но мы понимаем, что сейчас внешнеторговые расчеты зачастую проходят в рублях, и эту тенденцию надо продлевать. Так что в целом решение полезно. Абсолютно положительных экономических решений не бывает, в них всегда можно найти какой-то легкий минус. Но мы должны оценивать, что перевешивает – плюсы или минусы, и идет ли речь о макроэкономических государственных мероприятиях или же о об интересах отдельных частных компаний. В данном случае перевешивает макроэкономический аспект и интересы государства», - сказал он.
В механизм продажи валютной выручки экспортерами ранее были внесены необходимые поправки, отметил Беляев.
«Ранее было решено, что раз у кого-то есть выручка из-за рубежа, то он должен каким-то образом обеспечить продажу валюты. Но сейчас у экспортеров может быть и рублевая выручка оттуда. Поэтому получалось так, что некоторые наши экспортеры были вынуждены покупать валюту за рубли, а потом продавать ее, изображая, что продают валютную выручку. Хорошо, что от этой глупости в конце концов избавились, и сейчас таких ситуаций нет», - сказал эксперт.
Вместе с тем аналитик ответил на вопрос о возможном влиянии продления мер по обязательной продаже валютной выручки на курс рубля в обозримой перспективе.
«На фундаментальное соотношение курсов это мероприятие не влияет, оно влияет только на кратковременные колебания рубля по отношению к доллару. На фундаментальное соотношение влияет общее состояние экономики. И поскольку мы видим, что наша экономика по отношению к американской находится в равновесном состоянии, то можно ожидать, что в течение полугода соотношения курсов валют сохранятся приблизительно на текущем уровне. То есть рубль будет колебаться в диапазоне 91-92 по отношению к доллару, 96-97 по отношению к евро», - заключил эксперт.
Продление мер по обязательной продаже валютной выручки ранее прокомментировали в Кремле.