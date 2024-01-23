PickPoint официально признан банкротом

PickPoint был одним из крупных в России операторов постаматов, но в конце 2022 года у компании возникли сложности с клиентами и контрагентами. В апреле прошлого года сеть уведомила о завершении операционной деятельности в стране в связи с финансовыми сложностями из-за ухода из России иностранных ритейлеров.