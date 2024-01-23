На калужском заводе Samsung начнут производить телевизоры под новой маркой

Дистрибутор VVP Group планирует выпускать телевизоры на заводе Samsung в Калуге, сообщает «Коммерсант».

Наладить производство техники смогут под своим брендом или собирать по контракту для других компаний. Компания VVP Group выкупила или арендовала линию по производству телевизоров и планирует выпускать технику, как под своей маркой, так и для других компаний.

Как считают эксперты, в дальнейшем компания сможет производить и другую технику, в том числе стиральные машины. В Samsung говорят, что продавать мощности не планируется.