В «Татнефти» прокомментировали обстановку на АЗС в Удмуртии
В «Татнефти» заявили, что на большинстве её АЗС в Удмуртии нефтепродукты есть в полном объёме, к вечеру они будут на всех заправках региона.
Об этом сообщает oilcapital.ru.
Федеральная трасса со стороны Татарстана не работала почти три дня из-за непогоды. Грузовикам было запрещено ездить и по дорогам регионального значения.
Власти республики отмечали, что нехватки топлива в Удмуртии нет.
Ранее сообщалось, что в Ижевске зафиксировали новые рекорды по количеству снега.