В Сбере назвали число реструктурированных кредитов физлиц

Россияне повысили финансовую дисциплину и стали реже обращаться за реструктуризацией кредитов. В итоге количество реструктурированных розничных займов в банке сократилось на 36 процентов по итогам 2023 года по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщили в Сбере.

Средний чек реструктуризаций в 2023 году незначительно вырос (+три процента) и составил 435 тысяч рублей (в 2022 году — 421 тысяча рублей).

Чаще всего россияне обращались за реструктуризацией потребительских кредитов — в 2023 году их доля в общем количестве реструктуризаций составила 85 процентов. На втором месте — кредитные карты с долей восемь процентов. На третьем — ипотека с долей семь процентов.

«В 2023 году мы реструктурировали 138 тысяч кредитов на 60 миллиардов рублей — это без учета госпрограммы кредитных каникул для военнослужащих. По сравнению с 2022 годом это на 36 процентов меньше по количеству реструктурированных кредитов и на 34 процента меньше по их сумме. Основная часть операций происходит в СберБанк Онлайн: 87 процентов заявок на программы реструктуризации поступает оттуда, почти 76 процентов — там же подписываются. И 30 процентов онлайн-реструктуризаций мы проводим за семь минут», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.