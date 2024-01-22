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В Минпромторге заявили о странности в работе сгоревшего склада Wildberries

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов назвал странным, что сгоревший петербургский склад Wildberries работал, хотя «еще не прошел все необходимые процедуры». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «России 24».

В Минпромторге заявили о странности в работе сгоревшего склада Wildberries
© РИА Новости

Пожар произошел 13 января на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Возгорание удалось локализовать на площади в 70 тысяч квадратных метров, а затем потушить. Здание склада обрушилось на площади в 50 тысяч квадратных метров, но обошлось без жертв.

Источник ТАСС в оперативных службах назвал предварительной причиной происшествия неисправную электропроводку.

В Wildberries сообщили, что покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсации за товары. Позже в компании заявили о планах восстановить склад.

«То, что мы знаем про этот центр Wildberries, — странно, что он работал, но еще, как я понимаю, не был принят и не прошел все необходимые процедуры. ...Я думаю, что по этому поводу будут еще отдельные разбирательства», — так Евтухов прокомментировал пожар.

Как отмечает РИА Новости, в самой компании ранее сообщили, что склад получал ЗОС — заключение о соответствии градостроительным регламентам и требованиям безопасности. Для его выдачи создается комиссия, состоящая из специалистов МЧС, Госстройнадзора, инспекторов по пожарной безопасности и других специалистов.

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