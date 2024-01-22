В Минпромторге заявили о странности в работе сгоревшего склада Wildberries

«То, что мы знаем про этот центр Wildberries, — странно, что он работал, но еще, как я понимаю, не был принят и не прошел все необходимые процедуры. ...Я думаю, что по этому поводу будут еще отдельные разбирательства», — так Евтухов прокомментировал пожар.