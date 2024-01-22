СМИ: в отношении банкиров будут приняты меры из-за утечек

Топ-менеджеры российских кредитных организаций будут отстранены на несколько лет от работы за утечку данных. Речь идет о тех, кто отвечает за информационную безопасность, пишут «Известия».

Издание отмечает, что в России уже подготовили соответствующий законопроект. Его разработкой занимался, в частности, регулятор. Согласно документу, топ-менеджеры не смогут снова приступать к работе на протяжении 10 лет.

В Банке России отметили, что в настоящее время законопроект проходит процедуру межведомственного согласования. Если его примут, уровень персональной ответственности замглавы банка по информационной безопасности за нарушения требований по защите сведений повысится, говорится в публикации.

Меры распространяются не только на банки, но и страховые компании, пенсионные фонды и МФО. При этом Национальный совет финансового рынка выступает за снижение срока запрета с десяти до трех лет.