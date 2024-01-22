Американская сеть коворкингов WeWork продаст свой бизнес в России

Сеть коворкингов WeWork (США) собирается продать свой бизнес в России. Об этом рассказал источник, близкий к компании.

«Сделка по продаже сети коворкингов WeWork рассматривается правительственной комиссией. Коворкинги могут перейти инвесткомпании O1 Properties, которая является одним из крупнейших владельцев офисной недвижимости в Москве», — передают «Ведомости», ссылаясь на источники.

По данным издания, частью сделки станут четыре площадки в Москве общей площадью около 18 000 квадратных метров. Там работают примерно три тысячи сотрудников. Коворкинг происходит от английского co-working, то есть совместная работа. В современном понимании термин означает пространство, в котором люди собираются и работают как с командой, так и поодиночке.